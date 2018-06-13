Автоинспекторы города Байконур провели профилактические мероприятия в детских садах и летних лагерях 

Сотрудники ОГИБДД УМВД России на комплексе «Байконур» совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели профилактические мероприятия в детских садах и летних детских лагерях дневного пребывания. Основная цель мероприятий — обучение несовершеннолетних Правилам дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний период, пропаганда здорового образа жизни. Полицейские показали воспитанникам детских садов тематические мультфильмы, рассказали ребятам о правилах дорожного движения, а также об опасностях, которые могут подстерегать их во время передвижения по улицам и дорогам города. После профилактической беседы автоинспекторы провели тематическую викторину «ПДД твои друзья — забывать друзей нельзя». В пришкольных лагерях дневного пребывания автоинспекторы совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы и спортивно-интеллектуальные игры «О, спорт — ты мир», «Здоров будешь — все добудешь!», «Здоровье — твоё богатство». Автоинспекторы уверены, что проведение подобных мероприятий поможет значительно снизить риск детского дорожно-транспортного травматизма и сделать летний отдых ребят максимально безопасным. В мероприятиях приняли участие более 200 человек.