Автоинспекторы города Байконур провели профилактические мероприятия в детских садах и летних лагерях 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

Сотрудники полиции Подмосковья приняли участие в акции «Возьми ребенка за руку!»

В Томской области в рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники полиции и их юные помощники проводят разъяснительную работу в летних лагерях