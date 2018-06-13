«Луч» вызывает «Волкодава»: В детском лагере под Уфой

Вызвать группу быстрого реагирования по смартфону могут теперь вожатые в детском лагере «Луч» под Уфой. Мобильная тревожная кнопка позволит значительно повысить оперативность ГБР в нештатной ситуации. Достаточно иметь под рукой телефон и приложение MyAlarm.

Кнопка впервые появилась в одном из лицеев школ

— Устройство удобно и тем, что для него не требуется установка специального оборудования, а сотрудникам лагеря не придется сломя голову бежать на другой конец лагеря, за подмогой в случае ЧС, — рассказали разработчики.

На данный момент в многопрофильном лагере «Луч» отдыхают воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №7 и учащихся 8-х и 10-х классов лицея №123. Первая смена посвящена Олимпиаде и волонтерскому движению.

Всего в этом году здесь запланировано провести пять смен, рассчитанных на 680 детей.