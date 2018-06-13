Ещё
«Луч» вызывает «Волкодава»: В детском лагере под Уфой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

«Луч» вызывает «Волкодава»: В детском лагере под Уфой 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Вызвать группу быстрого реагирования по смартфону могут теперь вожатые в детском лагере «Луч» под Уфой. Мобильная тревожная кнопка позволит значительно повысить оперативность ГБР в нештатной ситуации. Достаточно иметь под рукой телефон и приложение MyAlarm.
Кнопка впервые появилась в одном из лицеев школ
— Устройство удобно и тем, что для него не требуется установка специального оборудования, а сотрудникам лагеря не придется сломя голову бежать на другой конец лагеря, за подмогой в случае ЧС, — рассказали разработчики.
На данный момент в многопрофильном лагере «Луч» отдыхают воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №7 и учащихся 8-х и 10-х классов лицея №123. Первая смена посвящена Олимпиаде и волонтерскому движению.
Всего в этом году здесь запланировано провести пять смен, рассчитанных на 680 детей.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии шестилетняя девочка перевернула на себя ведро с кипятком День города в Уфе завершился праздничным салютом Где в Уфе откроют новый ресторан KFC?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: из какого фильма это животное?9
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы64
«Ну, заяц, погоди!»: вспомните легендарный мультфильм14
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»51
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
10:01
Фильмы, которые всех разочаровали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение