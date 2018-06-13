Волонтеры 26 КАДРа провели мастер-класс по макетированию для детей с ОВЗ

Студенты–волонтеры отделения «Архитектура и дизайн» 26 КАДРА провели мастер-класс по макетированию для детей с ОВЗ Региональной благотворительной общественной организации помощи жизни инвалидам детства «РАДУГА».

В течение учебного года ребята работали над проектом острова и изготовлением домиков, моста и маяка.

Рожков Даниил, студент группы АРХ-14/9 поделился впечатлениями: «Раньше я не задумывался, что мне придется работать с детьми, ведь обычно я был в роли ученика, а теперь мне пришлось самому обучать детей изготовлению макетов домов для нашего проекта. Я понял, что это довольно непростая задача, но решая ее, я получил полезный опыт».

Охотникова Аня, студентка этой же группы, считает, что в процессе занятий с детьми она поняла, насколько важно находить контакте с детьми, искать точки соприкосновения, учиться заинтересовывать ребенка.

Это занятие было последним в этом учебном году, проект завершен, у детей из общественной организации «Радуга» скоро летние каникулы, а первокурсников ожидает летняя сессия.

В следующем учебном году проведение мастер-классов в «Радуге» продолжится!