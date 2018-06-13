Ещё
Волонтеры 26 КАДРа провели мастер-класс по макетированию для детей с ОВЗ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Волонтеры 26 КАДРа провели мастер-класс по макетированию для детей с ОВЗ 

Управа Южнопортового района 54 минуты назад
Студенты–волонтеры отделения «Архитектура и дизайн» 26 КАДРА провели мастер-класс по макетированию для детей с ОВЗ Региональной благотворительной общественной организации помощи жизни инвалидам детства «РАДУГА».
В течение учебного года ребята работали над проектом острова и изготовлением домиков, моста и маяка.
Рожков Даниил, студент группы АРХ-14/9 поделился впечатлениями: «Раньше я не задумывался, что мне придется работать с детьми, ведь обычно я был в роли ученика, а теперь мне пришлось самому обучать детей изготовлению макетов домов для нашего проекта. Я понял, что это довольно непростая задача, но решая ее, я получил полезный опыт».
Охотникова Аня, студентка этой же группы, считает, что в процессе занятий с детьми она поняла, насколько важно находить контакте с детьми, искать точки соприкосновения, учиться заинтересовывать ребенка.
Это занятие было последним в этом учебном году, проект завершен, у детей из общественной организации «Радуга» скоро летние каникулы, а первокурсников ожидает летняя сессия.
В следующем учебном году проведение мастер-классов в «Радуге» продолжится!
Управа Южнопортового района: последние новости
Школа №1274 имени Владимира Маяковского провела акцию в помощь больным детям Об истории Международного дня защиты детей поговорили в библиотеке на Велозаводской Лучшую волейбольную команду выбрали в Южнопортовом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: из какого фильма это животное?9
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы64
«Ну, заяц, погоди!»: вспомните легендарный мультфильм14
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»51
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
10:01
Фильмы, которые всех разочаровали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение