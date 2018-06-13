Музыкальное шоу «Сон в летнюю ночь» в Москвариуме

Мюзикл «Сон в летнюю ночь», премьера которого состоялась 1 июня, ничего общего не имеет с пьесой Шекспира: ни Тесея, ни Ипполиты, ни Лизандра, ни Гермии. Только былинная красавица Таисия, Богдан-богатырь, хромой кузнец и рыжеволосая барышня, которая любит книги и предания. Сюжет прост: в волшебную ночь, которая бывает раз в году, самая красивая деревенская девушка отправляется в лес, чтобы набрать цветов любви для всей деревни. Из года в год цветок не достается кузнецу-калеке, который решает сам добыть себе любовь и идет в чащу за волшебными растениями.

Его пытаются остановить богатырь Богдан, которому от жизни нужны только подвиги да слава, и деревенская простушка, которая не так уж проста, потому что одна из всей деревни читает и много чего знает. Итог положительный: красавицу, которую похитили разгневанные духи, спасли, хромой исцелился и встретил свою любовь, Богдан-богатырь стал мужем Таисии.

Следить за сюжетом не обязательно: к фабуле есть вопросы. Но вот к чему по-настоящему нет претензий, так это к красочности, масштабности и работе с животными. Косатки, дельфины, белухи и моржи показывают невероятные трюки под музыку и поражают своими способностями. Прибавим сюда удивительное мастерство воздушных и водных гимнастов, светомузыку, вокал, интерактивную часть — и получим шоу, на которое не жалко потратить время и деньги.

Детям до 6 лет может быть трудно высидеть до конца представления. Кроме того, музыка достаточно громкая, что для этого возраста может быть некомфортно. Детям по старше все очень нравится.

Зрители на первых рядах могут промокнуть, поэтому нужно приобретать полиэтилетоновые накидки.

Шоу идет без антракта. Во время спектакля разрешается двигаться, петь, танцевать и громко аплодировать.

Шоу будет идти все дни лета, кроме понедельников, вторников и сред 13.06, 18.07, 15.08. Время начала шоу 11.00, 14:30 и 18.00 в зависимости от дня.