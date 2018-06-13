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Полицейские Капотни посетили детский лагерь
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Полицейские Капотни посетили детский лагерь 

Префектура Юго-Восточного административного округа 9 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Сотрудники ОМВД России по району Капотня во главе с начальником отдела Василием Аватаевым посетили летний лагерь для детей на базе школы в Капотне, действующий в рамках программы «Московская смена».
В лагере сейчас занимаются около 100 детей, окончивших первый-второй классы. Они поделились с гостями своими впечатлениями от спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, которые проводятся в стенах школы. А полицейские вручили ребятам несколько видов настольных игр (шахматы, монополию, лото и другие), а затем провели для детей конкурс рисунков на асфальте.
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