Театр танца из Хорошево-Мневников стал лауреатом международного фестиваля

Театр танца «Интрига» из Хорошево-Мневников принял участие в X Международном фестивале дружбы, спорта и искусства «Розы Болгарии», который проводит Международный проект творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века».

— Коллектив получил звание лауреата II степени в номинации «Эстрадный танец» и специальный диплом жюри за оригинальные костюмы в постановках, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».

Напомним, театр танца «Интрига» создан в декабре 2005 года на базе Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево». Коллектив работает в жанре современной и эстрадной хореографии. В репертуаре театра — хореографические миниатюры в стиле бродвейский джаз, фолк-модерн, свободная пластика, лирикал джаз, хип-хоп, а также детская хореография. (вт)