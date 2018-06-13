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Театр танца из Хорошево-Мневников стал лауреатом международного фестиваля
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Театр танца из Хорошево-Мневников стал лауреатом международного фестиваля 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Театр танца «Интрига» из Хорошево-Мневников принял участие в X Международном фестивале дружбы, спорта и искусства «Розы Болгарии», который проводит Международный проект творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века».
— Коллектив получил звание лауреата II степени в номинации «Эстрадный танец» и специальный диплом жюри за оригинальные костюмы в постановках, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».
Напомним, театр танца «Интрига» создан в декабре 2005 года на базе Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево». Коллектив работает в жанре современной и эстрадной хореографии. В репертуаре театра — хореографические миниатюры в стиле бродвейский джаз, фолк-модерн, свободная пластика, лирикал джаз, хип-хоп, а также детская хореография. (вт)
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