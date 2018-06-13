Ещё
Тренинг для родителей по общению с детьми проведут в 4-м Вятском
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Тренинг для родителей по общению с детьми проведут в 4-м Вятском 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Бесплатный тренинг для родителей «Учимся общаться с ребенком. Метод активного слушания» устроят 15 июня в инклюзивном центре «Вместе весело шагать», который расположен в 4-м Вятском переулке. Об этом рассказали в администрации центра.
— Метод активного слушания поможет родителям решать конфликтные ситуации, наладить доверительные отношения с ребенком, — пояснил один из организаторов.
Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда «Гольфстрим».
Начало в 16.00. Инклюзивный центр расположен по адресу 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2.
Предварительная запись по телефону: 8 (925) 911-22-15. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Фильм Дерека Йи «Незначительный я» покажут в Китайском культурном центре на улице Правды Концерт по случаю национального праздника устроили на 1-й Хуторской Выставка «Футбол в твоем дворе» откроется на Немчинова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»51
Тест: из какого фильма это животное?9
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы64
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
10:01
Фильмы, которые всех разочаровали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение