Тренинг для родителей по общению с детьми проведут в 4-м Вятском

Бесплатный тренинг для родителей «Учимся общаться с ребенком. Метод активного слушания» устроят 15 июня в инклюзивном центре «Вместе весело шагать», который расположен в 4-м Вятском переулке. Об этом рассказали в администрации центра.

— Метод активного слушания поможет родителям решать конфликтные ситуации, наладить доверительные отношения с ребенком, — пояснил один из организаторов.

Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда «Гольфстрим».

Начало в 16.00. Инклюзивный центр расположен по адресу 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2.

Предварительная запись по телефону: 8 (925) 911-22-15. (мю)