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В СФ попросили О. Васильеву расширить возрастные рамки для детей-сирот, имеющих право на отдых в лагерях
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В СФ попросили О. Васильеву расширить возрастные рамки для детей-сирот, имеющих право на отдых в лагерях 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой законодательно уточнить возраст детей-сирот, которые могут отдыхать в рамках различных форматов детских лагерей, и определить его в диапазоне от 6,5 лет до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.
«В настоящее время организациям, обеспечивающим отдых указанных категорий детей, предписано принимать в загородные лагеря только детей в возрасте от семи до 17 лет.
Сенатор обращается к министру с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в приказ в части увеличения диапазона возрастного критерия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 6,5 лет до 18 лет», — сообщает пресс-служба.
По словам сенатора, в центрах содействия семейному воспитанию находятся и дети дошкольного возраста, и дети старше 18 лет. «Обращаю внимание, что возраст детей, которые могут отдыхать в рамках различных форматов детских лагерей, устанавливается приказом Минобрнауки России и находится в диапазоне от 6,5 лет до 18 лет. Кроме того, согласно федеральному закону №124 (»Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» — прим. Агентства «Москва») организациям не запрещается оказывать соответствующие услуги в качестве дополнительного вида деятельности лицам старше 18 лет, в том числе лицам из числа детей-сирот», — цитирует слова А. Кутепова пресс-служба.
В письме министру глава комитета Госдумы также просит выразить свое мнение о возможном внесении изменений в действующее законодательство для обеспечения отдыха в загородных лагерях детей дошкольного возраста и детей старше 18 лет, в случае их нахождения на учете в качестве детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей.
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