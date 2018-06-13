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Дети из Выхина-Жулебина отметили День друзей
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Дети из Выхина-Жулебина отметили День друзей 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В центре социального обслуживания населения «Жулебино» прошел Международный день друзей. Участие в мероприятии приняли юные посетители «Московской смены».
— У нас было весело и шумно. Дети много шутили, играли, участвовали в викторине, сделали открытки и подарили своим друзьям, — уточнил сотрудник центра.
По его мнению, дружба является одним из лучших нравственных чувств человека, она опирается на общие интересы и увлечения. Именно поэтому очень важно хотя бы один раз в год поздравлять друзей с Днем дружбы. (вт)
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