Дети убежали из детского сада и три часа разгуливали по Москве

Трое воспитанников московского государственного детского сада No 139 сумели сбежать, перебравшись через забор во время прогулки. Инцидент произошёл утром, однако родители узнали о пропаже только после обеда, передаёт «Actualitati.md».

Администрация детского сада сообщила, что дети отсутствовали не больше получаса. Впрочем, оказалось, что малыши сбежали после завтрака и беспрепятственно передвигались по городу не меньше трёх часов.

Дети успели посетить множество магазинов, погулять в парке. Многие взрослые видели детей, но никто не обратил внимание. И лишь двум сотрудницам сувенирной лавки показалось странным, что дети гуляют в городе без присмотра.

Девушки рассказали, что малыши зашли в магазин около 11:30. Сотрудницы расспросили детей, откуда они, и одна из девушек привела их обратно в садик. К слову, путь занял около часа пешком: дети ушли от сада более, чем на два километра.

Когда продавщица вернула детей в сад, воспитательницы сразу же забрали их. А девушка не удостоилась даже элементарного: «Спасибо!».

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Фото: Losevsky Pavel / Фотобанк Лори