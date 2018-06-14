С начала года в Москве построили пять детских садов

С начала года в Москве ввели в эксплуатацию пять детских садов, передает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики столицы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, три дошкольных учреждения построены за счет инвесторов. Два из них расположены в составе микрорайонов Московского Троицкого административного округа. Оба детсада рассчитаны на 350 мест. Еще один встроенно-пристроенный детский сад на 125 мест введен в составе здания на шоссе Энтузиастов в районе Перово.

Два детских сада взведено на средства из городского бюджета: первый — на 350 мест в 11 квартале района Некрасовка на юго-востоке города, второй — на 300 мест на юго-западе, в Южном Бутово.

Ранее в департаменте строительства Москвы сообщали, что к 2020 году за счет бюджета в Москве возведут 74 объекта образования, в том числе 26 школ, 20 блоков начальных классов и 28 детских садов.