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С начала года в Москве построили пять детских садов
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С начала года в Москве построили пять детских садов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
С начала года в Москве ввели в эксплуатацию пять детских садов, передает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики столицы.
По словам руководителя департамента Сергея Левкина, три дошкольных учреждения построены за счет инвесторов. Два из них расположены в составе микрорайонов Московского Троицкого административного округа. Оба детсада рассчитаны на 350 мест. Еще один встроенно-пристроенный детский сад на 125 мест введен в составе здания на шоссе Энтузиастов в районе Перово.
Два детских сада взведено на средства из городского бюджета: первый — на 350 мест в 11 квартале района Некрасовка на юго-востоке города, второй — на 300 мест на юго-западе, в Южном Бутово.
Ранее в департаменте строительства Москвы сообщали, что к 2020 году за счет бюджета в Москве возведут 74 объекта образования, в том числе 26 школ, 20 блоков начальных классов и 28 детских садов.
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