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На Родионовской улице научат мастерить сувениры своими руками
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На Родионовской улице научат мастерить сувениры своими руками 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Мастер-класс «Природные мастерские» состоится 14 июня клубе «Зеленая планета», в экоклассе на Родионовской улице. Детей научат создавать поделки своими руками.
Как отметили в пресс-службе Мосприроды, основным материалом на занятии станут дары природы: плоды, цветы, кора, — а также вторсырье. Педагоги подскажут детям, как из ненужной упаковки и других отслуживших свой век вещей сделать подарки себе и близким.
Занятие рассчитано на детей от пяти лет. Мастер-класс начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)
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