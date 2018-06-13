Металлоинвест наградил губкинских победителей конкурса «Здоровый ребёнок»

9 июня состоялось награждение финалистов конкурса социальной программы компании «Металлоинвест» «Здоровый ребенок» 2018 года.

Бюджет программы в каждом из четырёх городов присутствия Компании составил 2 млн рублей. Большая часть этих средств была направлена в форме грантовой поддержки на реализацию лучших здоровьесберегающих проектов.

Программа «Здоровый ребенок», действующая в Губкине с 2013 года, является важным элементом социальных инвестиций Металлоинвеста в рамках Соглашений о социально–экономическом партнёрстве Компании с регионами и городами присутствия. За это время было поддержано 122 проекта, направленных на укрепление и сохранение здоровья самых юных губкинцев.

«За годы существования программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок» на нашей территории образовалось педагогическое сообщество творческих людей, — поделилась наблюдениями Светлана Жирякова, заместитель главы администрации Губкинского городского округа по социальному развитию. — С каждым годом мы видим, как вы растёте профессионально и экспертной комиссии всегда очень трудно принимать решение, какой идее дать грант, потому что все они хороши, призваны сохранить и приумножить здоровье наших детей».

В этом году грантовый фонд конкурса программы «Здоровый ребенок» в размере 1,3 млн рублей разделили 18 губкинских победителей в двух номинациях.

В номинации «Раздвигая границы», призванной помочь адаптации и социализации деток с ОВЗ победили 10 проектов дошкольных учреждений: «Тренажеры нам нужны, тренажеры нам важны» (дс №1 «Снежинка», пос. Троицкий); «Интеллект будущего» (дс №2 «Ромашка»); «Формирование нравственных ориентиров в образовательном процессе, способствующих воспитанию толерантности к детям с ОВЗ» (дс №3 «Белоснежка»); «Ум на кончиках пальцев» (дс №9 «Рябинушка»); «И я самый лучший!» (совместный проект детских садов №21 «Ивушка», №29 «Золушка» и №40 «Веселинка»); «Думаем, изобретаем, открываем мир» (дс №31 «Аленький цветочек»); «Помоги мне это сделать самому» (дс №32 «Журавушка»); «К чистой речи с ЛОГО-7» (дс № 33 «Радуга»); «Юный мыслитель» (дс № 35 «Родничок»); «Мир красивой речи» (дс № 37 «Ягодка»).

«Наш коллектив не в первый раз участвует и побеждает в конкурсе «Здоровый ребёнок», — рассказала Алла Радченко, старший воспитатель детского сада №33 «Радуга». — Новый грант позволит нам приобрести сенсорный логопедический комплекс «Logo–7». Он станет отличным помощником в занятиях с двумя группами деток с тяжелыми нарушениями речи. Мы уверены. в первый класс наши малыши пойдут с абсолютно чистой речью!»

В номинации «Марафон здоровья», направленной на оздоровление детей всех возрастов, в этом году будут реализованы проекты: «Семья вместе — вместе с семьей» (дс № 12 «Вишенка»); «Растём спортивными — вырастаем здоровыми» (дс №13 «Солнышко»); «Здравствуй, робот!» (дс №16 «Дюймовочка»; «Мудрая игра» (дс №25 «Василек»); «Стадион нас ведёт к „Полосе препятствий“ круглый год» (совместный проект детских садов №26 «Кораблик» и №28 «Журавлик»); «Успешная адаптация — спутник здоровья» (дс № 39 «Золотая рыбка»); «Вместе весело шагать» (дс 19 «Светлячок»); «Шахматы на ходу» (совместный проект детских садов № 5 «Березка» и № 6 «Золотой петушок»).

Ещё 5 проектов, заявленных к участию в номинациях «Раздвигая границы», «Марафон здоровья» и «Будь здоров» были отмечены дипломами участников.

«Программа «Здоровый ребёнок» закладывает прочный фундамент для развития гражданина, который должен прийти во взрослую жизнь активным, крепким, развитым — таким должно быть поколение наших детей и внуков», — отметил в ходе церемонии награждения Леонид Альяных, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа

Церемонии вручения грантовых сертификатов финалистам конкурса «Здоровый ребёнок» 2018 года уже состоялись в Губкине и Старом Осколе, до конца июня аналогичные мероприятия пройдут в Железногорске и Новотроицке.

Кроме премиального фонда конкурса «Здоровый ребёнок», в рамках программы предусмотрены средства на образовательные мероприятия для участников и поддержку некоммерческих организаций-партнеров (НКО) в городах Губкин, Железногорск, Новотроицк, а также проведение детям дорогостоящего МРТ-обследования (в Старом Осколе).