Ещё
В детском саду на Грайвороновской отметили День русского языка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В детском саду на Грайвороновской отметили День русского языка 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
День русского языка и день рождения Александра Пушкина отметили в детском саду №1941, который расположен на улице Грайвороновской в районе Текстильщики. Об этом рассказали в администрации дошкольного учреждения.
— Мероприятие действительно напоминало праздник: были и красочные виды сказочных мест на слайд-шоу, и забавные персонажи кукольного театра, и призы самым активным участникам. Надо признать, что активными были все: порой дети хором отвечали на вопросы. Ребята познакомились с героями «Сказки о рыбаке и рыбке» и «Сказки о царе Салтане», ответили на вопросы занимательной викторины, — добавил сотрудник детского сада.
Детский сад №1941 находится по адресу улица Грайвороновская, дом 10, корпус 3. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
В детском саду на Грайвороновской отметили День русского языка Жители Текстильщиков увидят музыкальную комедию Карена Шахназарова «Мы из джаза» В кинотеатре «Молодежный» на Люблинской представят документальный фильм «Олени не плачут»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
Тест: из какого фильма это животное?9
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»51
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
«Ну, заяц, погоди!»: вспомните легендарный мультфильм14
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
10:01
Фильмы, которые всех разочаровали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение