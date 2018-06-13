В детском саду на Грайвороновской отметили День русского языка

День русского языка и день рождения Александра Пушкина отметили в детском саду №1941, который расположен на улице Грайвороновской в районе Текстильщики. Об этом рассказали в администрации дошкольного учреждения.

— Мероприятие действительно напоминало праздник: были и красочные виды сказочных мест на слайд-шоу, и забавные персонажи кукольного театра, и призы самым активным участникам. Надо признать, что активными были все: порой дети хором отвечали на вопросы. Ребята познакомились с героями «Сказки о рыбаке и рыбке» и «Сказки о царе Салтане», ответили на вопросы занимательной викторины, — добавил сотрудник детского сада.

Детский сад №1941 находится по адресу улица Грайвороновская, дом 10, корпус 3. (мю)