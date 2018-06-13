Почему мальчик гулял без родителей и где были спасатели: пять вопросов о трагедии на тюменской набережной

После вчерашней трагедии, унесшей жизнь 10-летнего мальчика, у тюменцев осталось много вопросов. Как ребенок оказался в вечернее время на набережной без сопровождения взрослых? Почему рядом не было спасателей? Как получилось, что его тело искали более четырех часов, и какие меры будут приняты после трагедии для повышения мер безопасности на территории излюбленного места отдыха тюменцев? Редакция 72.ru пообщалась со специалистами и постаралась найти ответы на эти вопросы.

Почему ребенок оказался на набережной без взрослых?

Мальчик жил на улице Серова. В день трагедии он отправился на набережную вместе с друзьями без сопровождения взрослых. Все трое были на самокатах.

— Ребята ушли без спроса, и никто не знал об этом. Раньше они всегда гуляли возле дома самостоятельно, и никаких инцидентов не было, — рассказала 72.ru знакомая семьи.

Почему на набережной не дежурили спасатели?

Трагедия произошла недалеко от поста спасателей. И у многих возник резонный вопрос, почему никто не сделал мальчишкам замечание и не пришел вовремя на помощь? — Дежурная группа ГИМС не может стоять все сутки на одном месте. Она патрулирует территорию набережной по воде на катере и через рупор предупреждает горожан, чтобы они не ходили по парапетам и не пускали на них своих детей. Городские спасатели патрулируют территорию набережной пешком, именно они первыми прибежали и прыгнули в воду. Спасатели ТОСЭР дежурят на противоположном берегу на станции, которая находится на улице Береговой. Они тоже прибыли на место происшествия. Скорее всего, ребенок поскользнулся и ударился головой, потому что под воду он ушел мгновенно. Когда прибежали взрослые, найти на поверхности его уже было нереально, — рассказали 72.ru в ТОСЭР Тюменской области.

Городские спасатели, дежурившие в этот вечер, работают на набережной уже не первый год. В их обязанности входит патрулирование всей территории благоустроенного берега Туры, а это более трех километров. График дежурства — с 12:00 до 22:00 ежедневно.

Настоятельные просьбы спуститься с ограждений и парапетов, признаются дежурные, не всегда воспринимаются адекватно. В вечернее время спасателям нередко приходится вызывать на подмогу полицейских.

В момент трагедии городские спасатели также патрулировали набережную. Связаться с коллегами из МЧС им удалось не сразу. Срочный звонок был третьим в очереди. Водолазы, как выяснилось позже, вообще не работают в выходные дни. Их пришлось из дома вызывать на поиски утонувшего ребенка.

Почему ребенка искали так долго?

Изначальная версия, что ребенок упал в воду на самокате, не подтвердилась. Для того, чтобы скатиться по широким ограждениям лестницы, он снял обувь, а спустившись вниз, поскользнулся, не смог затормозить и ушел под воду. Ребенок мог удариться головой, но достоверность этого предположения будет установлена во время доследственной проверки (проведение судебно-медицинской экспертизы уже назначено. — Прим. ред.). Сотрудникам Следственного комитета предстоит не только разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии, но и дать всестороннюю оценку действиям родителей и спасателей.

Тело ребенка нашли на затопленном ярусе после полуночи. Оно находилось буквально в 10 метрах от места трагедии. Ребенка искали больше 4 часов. Спасатели с самого начала предполагали, что мальчика унесло в Туру. Как выяснилось позже, тело зацепилось и осталось на затопленном нижнем ярусе набережной.

Ребенка искали в Туре

Почему тюменская набережная такая опасная? Упадешь с парапета в воду и уже не выберешься

Тюменская набережная — это гидротехническое сооружение, не предусматривающее доступ отдыхающих к воде. Здесь нет пляжей, а если спрыгнуть с парапета в воду, то выбраться самостоятельно действительно будет очень сложно. Глубина Туры в этом районе составляет 5–8 метров.

— Набережная — это просто благоустроенный берег. Парапет, по которому все ходят, и является её ограждением, которое сделано для безопасности гуляющих людей. Но наши люди постоянно залезают на него. Нередко можно увидеть картину, как парень ведет свою девушку по этому ограждению или родители ребенка. Иногда сидят на нем и ногами болтают. Это просто личная безответственность людей. Знаки там стоят, что купание запрещено и ходить по парапету нельзя, спасатели дежурят. Просто в этот раз они чуть-чуть не успели. Ребенка очень быстро затянуло под воду. Набережная — это место для прогулок, это не место для экстремальных развлечений, таких как скатывание с ограждений. Они облицованы гранитом, а когда он мокрый — скользкий, и это определенный риск, — рассказал 72.ru Сергей Юсько , руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области.

Двум спасателям, патрулирующим трехкилометровую тюменскую набережную, за всеми сложно уследить. Специалисты уверены, что этой трагедии можно было избежать, если бы ребенок гулял не один, а под присмотром взрослых.

Что изменится на набережной после трагедии?

По следам трагедии в городской администрации обсудили вопросы по усилению мер безопасности. Возможно, в скором времени увеличится количество спасателей, которые патрулируют территорию набережной. Устанавливать какие-либо дополнительные ограждения специалисты не планируют. Существующих парапетов, по их мнению, вполне достаточно. Отдыхающим тюменцам просто нужно перестать на них залезать и не позволять своим детям кататься по гранитным склонам и ограждениям, словно по горкам.