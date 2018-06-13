Свыше 1,5 тысяч детей и их родителей стали участниками массового спортивного фестиваля в Махачкале

Свыше 1,5 тысяч детей и их родителей стали участниками массового спортивного фестиваля в МахачкалеФутбольная школа Александра Маркарова провела массовый спортивный фестиваль с участием свыше 1,5 тысяч детей и их родителей.

Мероприятие было приурочено ко Дню России и празднику Ураза-Байрам.

В рамках фестиваля были организованы одновременно на нескольких полях мини-турниры по футболу, теннисболу и бамперболу. Украсило фестиваль шоу аниматоров, а также возможность для желающих полетать на воздушном шаре.

«Приятно, что в День России мы собрались в школе и устроили такой красочный турнир. Никто не остался в стороне. Спасибо участникам и поздравляю чемпионов! Сегодня у нас впервые можно было увидеть школу с высоты птичьего полета. Это было незабываемое зрелище, которое всем пришлось по душе. Поздравляю всех с Днем России и наступающим праздником Ураза-Байрам», — отметил директор школы Александр Маркаров.

Отметим, что подобный спортивный фестиваль был организован в данном учреждении 1 июня и был посвящен Международному дню детей.