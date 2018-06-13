Ещё
Свыше 1,5 тысяч детей и их родителей стали участниками массового спортивного фестиваля в Махачкале
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Свыше 1,5 тысяч детей и их родителей стали участниками массового спортивного фестиваля в Махачкале 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Свыше 1,5 тысяч детей и их родителей стали участниками массового спортивного фестиваля в МахачкалеФутбольная школа Александра Маркарова провела массовый спортивный фестиваль с участием свыше 1,5 тысяч детей и их родителей.
Мероприятие было приурочено ко Дню России и празднику Ураза-Байрам.
В рамках фестиваля были организованы одновременно на нескольких полях мини-турниры по футболу, теннисболу и бамперболу. Украсило фестиваль шоу аниматоров, а также возможность для желающих полетать на воздушном шаре.
«Приятно, что в День России мы собрались в школе и устроили такой красочный турнир. Никто не остался в стороне. Спасибо участникам и поздравляю чемпионов! Сегодня у нас впервые можно было увидеть школу с высоты птичьего полета. Это было незабываемое зрелище, которое всем пришлось по душе. Поздравляю всех с Днем России и наступающим праздником Ураза-Байрам», — отметил директор школы Александр Маркаров.
Отметим, что подобный спортивный фестиваль был организован в данном учреждении 1 июня и был посвящен Международному дню детей.
Mirmol.ru: последние новости
Флаг размером в 450 кв. м. раскроют на махачкалинском флешмобе в День России СПИСОК ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН: «В любых ситуациях надо оставаться человеком»: Вдова Зейнудина Батманова о своем муже – герое России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»51
Тест: из какого фильма это животное?9
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы64
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
10:01
Фильмы, которые всех разочаровали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение