Флешмоб в честь Дня России провели в Щербинке

Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях

Ребята, которые посещают Отделение дневного пребывания в филиале «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский», показали танцевальный номер 12 июня в честь праздника Дня России.

Участие приняли 20 детей из проекта «Московская смена».

По словам заведующей филиалом «Росток» ЦСО «Щербинский» Алеси Бурениной, ребята подготовили тематический флешмоб совместно со специалистом по работе с детьми. Всего провели три подготовительные репетиции. Выступление состоялось на заранее огражденной территории.

Она добавила, что дети организовали подобное мероприятие впервые.