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Флешмоб в честь Дня России провели в Щербинке
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Флешмоб в честь Дня России провели в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 42 минуты назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях
Ребята, которые посещают Отделение дневного пребывания в филиале «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский», показали танцевальный номер 12 июня в честь праздника Дня России.
Участие приняли 20 детей из проекта «Московская смена».
По словам заведующей филиалом «Росток» ЦСО «Щербинский» Алеси Бурениной, ребята подготовили тематический флешмоб совместно со специалистом по работе с детьми. Всего провели три подготовительные репетиции. Выступление состоялось на заранее огражденной территории.
Она добавила, что дети организовали подобное мероприятие впервые.
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