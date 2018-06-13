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В центре социальной помощи семье и детям на Весенней улице прошел игровой тренинг
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В центре социальной помощи семье и детям на Весенней улице прошел игровой тренинг 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 28 минут назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Об этом сообщил представитель учреждения.
— В процессе тренинга участники запомнили имена незнакомых ребят. Каждый рассказал о себе: возраст, в какой класс перешел, что любит, во что играет. Ребята разделились на отряды, выбрали командиров, придумали девизы и нарисовали газеты, — уточнили в учреждении.
Во время мероприятия дети участвовали в спортивных и творческих конкурсах, а также в подвижных играх. Дети и взрослые получили заряд положительной энергии и хорошего настроения.
Напомним, центр социальной помощи семье и детям находится по адресу Весенняя улица, дом 20. (ео)
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