В центре социальной помощи семье и детям на Весенней улице прошел игровой тренинг

Об этом сообщил представитель учреждения.

— В процессе тренинга участники запомнили имена незнакомых ребят. Каждый рассказал о себе: возраст, в какой класс перешел, что любит, во что играет. Ребята разделились на отряды, выбрали командиров, придумали девизы и нарисовали газеты, — уточнили в учреждении.

Во время мероприятия дети участвовали в спортивных и творческих конкурсах, а также в подвижных играх. Дети и взрослые получили заряд положительной энергии и хорошего настроения.

Напомним, центр социальной помощи семье и детям находится по адресу Весенняя улица, дом 20. (ео)