Детский омбудсмен пообещала помощь матерям «детей Чемпионата мира»

По её словам, подобное поведение соотечественниц приводит к рождению детей в неполных семьях. Комментируя эти слова в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» , уполномоченный по правам детей при президенте РФ Анна Кузнецова отметила, что при возникновении трудностей она готова помочь таким семьям.

«Если этим детям нужна будет помощь, мы ждём обращений в аппарат уполномоченного. Мы обязательно поможем, независимо от того, какие это дети, чьи это дети. Если это граждане Российской Федерации, то им будет оказана помощь».

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ожидается, что в Москву приедет около миллиона болельщиков.