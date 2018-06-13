Детский омбудсмен пообещала помощь матерям «детей Чемпионата мира» 

По её словам, подобное поведение соотечественниц приводит к рождению детей в неполных семьях. Комментируя эти слова в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва», уполномоченный по правам детей при президенте РФ Анна Кузнецова отметила, что при возникновении трудностей она готова помочь таким семьям.
«Если этим детям нужна будет помощь, мы ждём обращений в аппарат уполномоченного. Мы обязательно поможем, независимо от того, какие это дети, чьи это дети. Если это граждане Российской Федерации, то им будет оказана помощь».
Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ожидается, что в Москву приедет около миллиона болельщиков.