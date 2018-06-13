На Пятницком шоссе для детей устроят игру «Зоопарк»

Интерактивную игру «Зоопарк» и конкурс рисунков «Выбери себе животного», где детям будет предложено нарисовать животного и придумать мини-рассказ о нем, состоится в библиотеке № 247 по адресу: Пятницкое шоссе, д. 16/1. Начало в 11.00.

20 июня в учреждении культуры пройдет познавательное мероприятие «Неизвестное об известном». Гости познакомятся с удивительными фактами из жизни животных. Например, где живет розовый дельфин, какой любимый цвет у комаров, что всегда забывают белки и сколько зубов у ежиков. (ср)