Петербургские врачи провели редкую операцию ребенку с гигантской аневризмой

Жизнь ребенка удалось спасти.

Врачи Центра Алмазова провели редкую нейрохирургическую операцию ребенку с гигантской аневризмой мозговой артерии. В Санкт-Петербурге подобная процедура была проведена впервые.

Пациентом стал шестилетний мальчик из Дагестана. У ребенка в течение двух недель произошло четыре внутримозговых кровоизлияния.

Врачи провели операционное вмешательство, состоящее из двух этапов. На первом этапе открытым доступом был наложен обходной сосудистый шунт (микроанастомоз) в область артерии, несущей аневризму. На втором специалисты провели малоинвазивное выключение аневризмы из кровотока, передает издание «Невские Новости».

Таким образом, лишенное питания образование будет постепенно уменьшаться в размерах и не будет причинять вреда здоровью ребенка.