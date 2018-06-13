Петербургские врачи провели редкую операцию ребенку с гигантской аневризмой 

Жизнь ребенка удалось спасти.
Врачи Центра Алмазова провели редкую нейрохирургическую операцию ребенку с гигантской аневризмой мозговой артерии. В Санкт-Петербурге подобная процедура была проведена впервые.
Пациентом стал шестилетний мальчик из Дагестана. У ребенка в течение двух недель произошло четыре внутримозговых кровоизлияния.
Врачи провели операционное вмешательство, состоящее из двух этапов. На первом этапе открытым доступом был наложен обходной сосудистый шунт (микроанастомоз) в область артерии, несущей аневризму. На втором специалисты провели малоинвазивное выключение аневризмы из кровотока, передает издание «Невские Новости».
Таким образом, лишенное питания образование будет постепенно уменьшаться в размерах и не будет причинять вреда здоровью ребенка.