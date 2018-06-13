Регионам могут разрешить упрощать правила показа спектаклей «для взрослых»

Региональные власти смогут уменьшить со 100 до 50 метров границы расположения детских организаций и культурно-развлекательных учреждений, где показывают фильмы или спектакли для аудитории «18 +».

Согласно действующему законодательству, если театр или школа находится на расстоянии менее 100 метров от театра, то он обязан снять с показа репертуар для взрослых. В Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддерживают инициативу пересмотреть эту норму и предлагают палате принять её в первом чтении.

Правительственный законопроект предлагает упростить обращение информационной продукции, запрещённой для детей, и наделить субъекты РФ правом самим решать проблемы близкого расположения школ и театров.

«Большинство столичных театров расположены в центре города, равно как и детские библиотеки, школы и иные организации», — отмечают авторы поправки к Закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Вместе с тем законопроект существенно ужесточает требования к кинопрокатчикам. В Минкультуры предлагают запретить перед показом детского фильма киноанонсы фильмов, которые содержат запрещённую для несовершеннолетних информацию — например, сцены насилия.

Кроме того, в ведомстве намерены пересмотреть возможность родителей нарушать рекомендованные возрастные ограничения в кинотеатрах и на спектаклях. Например, если организатор устанавливает барьер «12 +», то родители не имеют права его нарушать, даже если они сами сопровождают ребёнка на сеанс.

В Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей с ужесточением этой нормы не согласны, так как она противоречит Семейному кодексу РФ. Планируется, что в первом чтении законопроект будет рассмотрен до конца весенней сессии.