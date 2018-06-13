В детском саду на Дубнинской отметили День России

В честь Дня России в детском саду при школе № 1794, расположенном на Дубнинской, состоялось праздничное мероприятие. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Воспитатели провели познавательные беседы, дети послушали гимн России, — рассказал сотрудник администрации. — А после этого ребята отправились в увлекательное виртуальное путешествие по российским городам, спели песни о Родине. Вспомнили, конечно, и о традиционной российской символике — матрешках, лесах и цветущих лугах, песнях и плясках, белоствольных березах.

Напомним, детский сад при школе № 1794 находится по адресу Дубнинская улица, дом 12. (мю)