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В детском саду на Дубнинской отметили День России
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В детском саду на Дубнинской отметили День России 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В честь Дня России в детском саду при школе № 1794, расположенном на Дубнинской, состоялось праздничное мероприятие. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Воспитатели провели познавательные беседы, дети послушали гимн России, — рассказал сотрудник администрации. — А после этого ребята отправились в увлекательное виртуальное путешествие по российским городам, спели песни о Родине. Вспомнили, конечно, и о традиционной российской символике — матрешках, лесах и цветущих лугах, песнях и плясках, белоствольных березах.
Напомним, детский сад при школе № 1794 находится по адресу Дубнинская улица, дом 12. (мю)
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