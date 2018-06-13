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Виктор Зубков: «В нашем многополярном мире важно, чтобы люди из разных стран находили взаимопонимание между собой»
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Виктор Зубков: «В нашем многополярном мире важно, чтобы люди из разных стран находили взаимопонимание между собой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков выступил с речью на открытии международного форума «Футбол для дружбы» в рамках одноименной социальной программы.
— Уважаемые коллеги, друзья, — сказал Зубков, — сегодня — главное событие для детского социального проекта «Футбол для дружбы», открывается международный форум. Здесь собралось много представителей прессы, я считаю, что такой интерес вызван тем, что наша программа — удачная и прогрессирующая. В 2013 году в проекте «Футбол для дружбы» приняли участие дети всего из 8 стран, сегодня же участниками являются около 1500 детей из 211 стран и регионов мира, практически охвачены все континенты. Главная идея проекта в том, чтобы участвовали дети из разных стран в возрасте 12-13 лет, в том числе — дети с ограниченными возможностями. Ребята встречаются друг с другом, объединяются в команды, общаются в неформальной обстановке. Нам, взрослым, удается с ними поговорить о здоровом образе жизни, об учебе, взаимодействии с иностранцами. Зачастую в одной команде оказываются дети из тех стран, между которыми не очень хорошие отношения. Наша социальная программа помогает проводить образовательные и гуманитарные мероприятия. Дети не только играют в футбол-здесь есть и дети-журналисты, и дети-футбольные тренеры. В нашем многополярном мире важно, чтобы люди из разных стран находили взаимопонимание между собой, дети постигают это с помощью нашей программы. Это поможет им в будущем, мы закладываем хорошее будущее для этих детей. (Иван ТОРОПЦЕВ)
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Источник: Министерству образования поручено передислоцировать детей из городов-организаторов ЧМ-2018 "Оранжевое лето". Документальный фильм о сборной России Сборная России прилетела в Москву
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