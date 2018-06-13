Воспитанники детского сада в Дмитровском совершили путешествие по страницам любимых сказок

Тематическая неделя сказки в дошкольном отделении школы №236 Дмитровского района закончилась мероприятием «По страницам любимых сказок». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения. — Дети всех возрастов с большим удовольствием отправились в сказочное путешествие, где их ждали увлекательные задания, встречи с литературными героями и веселые приключения, — поделился сотрудник администрации. — Все малыши получили заряд хорошего настроения, проявили смекалку и ловкость, а также богатое воображение и актерское мастерство.

Напомним, дошкольное отделение школы №236 находится по адресу Коровинское шоссе, дом 24а. (мю)