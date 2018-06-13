В Морозовской больнице родителям разрешено находиться с детьми

Дмитрий Корнеев в эфире НСН рассказал о преимуществах обновленной больницы.

На месте аварийного двухэтажного корпуса 1930-х годов построено новое семиэтажное здание Морозовской больницы. Здесь открылись новые направления медпомощи в области экстренной сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии и трансплантации органов и тканей, включая пересадку костного мозга. Пациентов размещают в одно— или двухместных палатах, рассчитанных на совместное пребывание детей с мамами.

Помощник главврача по общим вопросам Дмитрий Корнеев в эфире НСН сообщил, на каких условиях можно попасть в эту больницу.

«В Морозовской больнице порядка 20% — это пациенты из других регионов. Они оказываются здесь по-разному. Кто-то находится в Москве, кто-то с нами связывается через регионы и приезжает к нам за оказанием ВМП (высокотехнологической медицинской помощи). У ребенка существует возможность попасть сюда в рамках базовой программы ОМС (обязательного медицинского страхования). Мы разрешаем родителям находиться с детьми, если даже пациент возрастной, это все спокойно решается», — пояснил он.

Собеседник НСН добавил, что такого набора высокотехнологичного оборудования нет ни в одной столичной больнице.

«Еще когда строился этот корпус, к моменту его открытия готовилась закупка самого современного оборудования. У наших коллег в Московских больницах что-то похожее есть. Но нет такого сосредоточения оборудования в одной больнице, в одном месте. Зачастую бывает так, что, разобравшись в ситуации, приходится переводить ребенка в более специализированные клиники в зависимости от того, какая у него патология. Здесь у ребенка есть возможность сразу лечиться, не переводя в другую больницу», — отметил он.

С 2011 по 2017 год в рамках программы модернизации столичного здравоохранения в Новой Морозовской больнице установили более 3 тысяч единиц различного медицинского оборудования, в том числе аппаратуру для искусственной вентиляции легких новорожденных и инкубаторы для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела.

Чтобы попасть в Морозовскую больницу, не нужно специальных направлений. Любое обращение граждан России оплачивает фонд Обязательного медицинского страхования. Больных принимают и при отсутствии полиса — достаточно иметь при себе паспорт.