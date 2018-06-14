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Работу лагеря «Ласпи» в Севастополе планируют возобновить к июлю
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Работу лагеря «Ласпи» в Севастополе планируют возобновить к июлю 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют, что работа детского оздоровительного центра «Ласпи», где взрослые и дети заболели гастроэнтеритом, возобновится в конце месяца, сообщил в четверг журналистам замгубернатора Юрий Кривов.
"Мы предполагаем 26-28 июня завезти туда детей, это будет вторая смена", — сказал Кривов.
Он уточнил, что в первую очередь в лагерь необходимо набрать работников. «В связи с тем, что источником опасности, источником инфекции выступил пищеблок и конкретно люди, которые там трудились, как только возникла ситуация, [работники пищеблока] подали заявления об увольнении. И нам сегодня необходимо переукоплектовать кадрами весь пищеблок. Задача поставлена в понедельник эту работу завершить», — пояснил вице-губернатор.
Он добавил, что после того, как будет набран штат и исправлены выявленные недочеты, будет подано заявление в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства в течение нескольких дней проверят состояние лагеря, в том числе проведут лабораторные исследования. И только после этого будет возможно возобновить работу «Ласпи».
Лагерь «Ласпи» — один из двух лагерей, находящихся в ведении правительства Севастополя. Он расположен в живописной Ласпинской бухте — самом теплом месте на Южном берегу Крыма, где среднегодовая температура составляет плюс 15 градусов. Лагерь был построен в 1957 году, и до 2017 года капитальный ремонт инфраструктуры здесь не проводился. Из-за общей изношенности корпусов и коммуникаций в 2016 году лагерь не смог принять детей.
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