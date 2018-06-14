Ещё
Жителей Башкирии напугали эпидемией скарлатины в детских садах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Жителей Башкирии напугали эпидемией скарлатины в детских садах 

ufa1.ru 8 минут назад
Фото: ufa1.ru
Карантина нет, уверяют в мэрии
В муниципалитете успокаивают — информация из соцсетей о карантине по скарлатине в одном из детских садов Уфы не соответствует действительности. Первоисточник сообщил, что якобы уже несколько детей заразились этой болезнью, и при этом детское учреждение по-прежнему работает.
В мэрии пояснили, что карантин в группах вводят только на основании акта Центра гигиены и эпидемиологии РБ.
— Информация об эпидемии скарлатины в детских садах города в данную организацию на сегодняшний день не поступала, — сообщают в городской администрации.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии шестилетняя девочка перевернула на себя ведро с кипятком «Луч» вызывает «Волкодава»: В детском лагере под Уфой В уфимском университете покажут фильм о немецкой переводчице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Самохиной: у мамы в жизни было две любви2
Артисты, которых убили съемки1
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
Почему Голливуд игнорирует этого актера2
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение