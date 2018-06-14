Жителей Башкирии напугали эпидемией скарлатины в детских садах

Карантина нет, уверяют в мэрии

В муниципалитете успокаивают — информация из соцсетей о карантине по скарлатине в одном из детских садов Уфы не соответствует действительности. Первоисточник сообщил, что якобы уже несколько детей заразились этой болезнью, и при этом детское учреждение по-прежнему работает.

В мэрии пояснили, что карантин в группах вводят только на основании акта Центра гигиены и эпидемиологии РБ.

— Информация об эпидемии скарлатины в детских садах города в данную организацию на сегодняшний день не поступала, — сообщают в городской администрации.