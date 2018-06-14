Лагерь в Кузбассе, из которого вывезли более 150 детей, устранил нарушения

КЕМЕРОВО, 14 июня. / ТАСС /. Лагерь «Звездочка» в городе Междуреченск Кемеровской области, работа которого из-за проблем с водой была приостановлена на 30 суток, а находившиеся на отдыхе 152 ребенка вывезены, устранил нарушения и планирует в ближайшее время возобновить работу. Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель учреждения.

"13 июня специалисты санитарно-эпидемиологической службы города провели проверку качества воды после ремонтных работ в системе водоснабжения. Согласно полученным сегодня результатам качество воды соответствует всем санитарным нормам. В настоящее время идет подготовка документов для досрочного возобновления работы учреждения. Вторую смену детский лагерь планирует начать по графику — 19 июня", — сказала собеседница агентства.

Междуреченска городской суд по материалам Роспотребнадзора приостановил работу лагеря на 30 суток. По данным надзорного органа, в лагере не была проведена проверка качества воды после ремонтных работ в системе водоснабжения. В оздоровительной организации находилось 152 ребенка, 15 из них продолжают отдых в другом лагере, остальных родители забрали домой. В лагере пояснили, что родителям детей, которые досрочно выехали из лагеря, деньги будут возвращены.

"Звездочка" входит в санаторий-профилакторий «Романтика». По данным выписки ЕГРЮЛ, ООО «СП Романтика» владеет «Разрез Томусинский». На сайте санатория отмечается, что на его территории есть три жилых корпуса общей вместимостью 200 человек, корпус № 1 летом полностью занят отдыхающими детьми из оздоровительного лагеря.