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Около 14 тыс. обращений поступило на «горячую линию» Роспотребнадзора по питанию в школах и детских садах
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Около 14 тыс. обращений поступило на «горячую линию» Роспотребнадзора по питанию в школах и детских садах 

Агентство «Москва» 1 час назад
На «горячую линию» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по вопросам питания в школах и детских садах поступило около 14 тыс. обращений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В преддверии окончания учебного года и начала летних каникул Роспотребнадзором была организована «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детского питания в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. С 18 мая по 25 мая 2018 г. на «горячую линию» Роспотребнадзора поступило около 14 тыс. обращений», — говорится в сообщении.
В материале уточняется, что среди обращений лидировали вопросы по организации питания детей в общеобразовательных организациях — 56% от общего числа консультаций. Соответственно доля вопросов о питании детей в дошкольных образовательных организациях составила 44%. При этом чаще всего обращения касались вопросов разработки, согласования, разнообразия меню. В частности, родители школьников интересовались организацией питьевого режима, родителей дошколят волновали вопросы включения в меню свежих овощей и фруктов. Также родители предлагали ввести в питание кисломолочные продукты в мелкоштучной потребительской упаковке, обеспечить детей свежими фруктами и овощами местных сортов по сезону. Не остался без внимания и вопрос родительского контроля качества школьных обедов.
«По итогам «горячей линии» управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ в адрес региональных органов образования будут направлены рекомендации по корректировке существующего меню с учетом пожеланий родителей и действующих норм питания», — заключили в ведомстве.
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