Дети Приморья из «трудных» семей проведут лето в оздоровительных лагерях

В 2018 году более 850 детей из малоимущих и «кризисных» семей приведут летные каникулы на берегу моря — в загородных лагерях Партизанского и Кировского районов.

Из сообщения департамента труда и социального развития Приморского края стало известно, что летом 2018 года около 1000 детей из неблагополучных семей отправятся в загородные лагеря, санатории, а также профильные лагеря.

«Помимо детских лагерей Партизанского и Кировского районов детей также ждут в детских лагерях на бухте Муравьиная, острове Попова, а также Дальнегорском и Черниговском районах. Проживание и обеспечение безопасности детей ложится на плечи государства», — сообщили в администрации Приморского края.

Отметим, что на 2018 год на оздоровительный отдых для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, запланировано около 75,8 миллионов рублей.