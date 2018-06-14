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Почти 1000 детей проведут лето в оздоровительных лагерях Железноводска
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Почти 1000 детей проведут лето в оздоровительных лагерях Железноводска 

АиФ Ставрополье 27 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
В рамках летней оздоровительной программы в лагерях Железноводска проведут каникулы почти 1000 детей. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
Для детей организована культурная программа, включающая культурные, образовательные и развлекательные мероприятия.
Сейчас на территории курорта открыто восемь оздоровительных лагерей при школах и два — на базе учреждений дополнительного образования. Они рассчитаны на три потока школьников на протяжении всего периода летних каникул.
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