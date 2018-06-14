Вдали от родителей или на деревню к бабушке? Планируем детский летний отдых

Начало летних каникул в Кузбассе уже ознаменовалось трагическим происшествием — гибелью семилетней беловчанки, оставшейся без присмотра старших. После этого даже родители, планировавшие, что до отпуска недельку-другую чадо побегает во дворе с приятелями, засуетились в поисках организованного отдыха. Как можно организовать детский досуг летом, разбиралась корреспондент « АиФ в Кузбассе».

Опять школа

Пожалуй, самый экономный вид детского летнего отдыха — это пришкольный лагерь. Ребёнок находится там полдня, ест, развлекается под присмотром педагогов. Обойдётся это за 18 рабочих дней в 1000-1500 руб. (в зависимости от насыщенности экскурсионной программы). Но есть минусы: для родителей — что чадо находиться в городе, для детей — что надо опять ходить в школу. «Мне было бы удобно, если бы дочка согласилась ходить в такой лагерь. Но та наотрез отказалась: так устала от уроков в своём первом классе, что видеть не хочет школу», — рассказывает новокузнечанка Надежда Кузьмина . Её землячка Анна Савина, напротив, говорит, что сын после второго класса ходил в школьный лагерь и был доволен: «Ему очень понравилось: питание три раза (завтрак, полдник, обед), причём еда намного лучше, чем была в школе. Разнообразный досуг: рисование, лепка, поделки, игры на воздухе. Также дети выходили на экскурсии по району, ходили в библиотеку. Дети заняты были с 8.00 до 14.30. Отличный вариант отдыха на один месяц лета — экономный и интересный. Один минус — в городе». А вот в лагерь за город новокузнечанка не рискует отправлять детей. «Время сейчас такое — доверять никому нельзя», — считает Анна Савина. К слову, школьные лагеря — самые массовые в Кузбассе. По данным Кемеровостата, в 2017 г. в них отдохнуло больше 43 тыс. детей.

Вдали от родителей

Вторые по массовости — наследники пионерского прошлого — загородные лагеря. В 2017 г. в них отдохнуло почти 28 тыс. юных кузбассовцев. В этом году за 21 день родители заплатят 20-25 тыс. руб. Как правило, работники крупных угольных и металлургических компаний оплачивают только 10-15% от этой суммы, остальное оплачивает работодатель. Новокузнечанка Наталья Иванова практически каждый год отправляет дочь по путёвке от предприятия. «Первый раз, конечно, боялась, — рассказывает женщина. — Взяла путёвку в соседний Прокопьевск. Ездили к ней с мужем через день-два, в итоге забрали раньше срока — не сложились отношения с отрядом. На второй год от одного лагеря сразу отказалась, т. к. прочитала, что там вожатый был осуждён за домогательства к воспитанницам. Выбрали место с хорошими отзывами и не прогадали: дочка была в восторге, через год снова туда поехала».

Елены Гордеевой похожая история: племянница категорически заявила, что поедет в тот же лагерь, где была в прошлые годы. Льгот у семьи нет: трёхнедельный отдых в санатории Таштагольского района обошёлся в 30 тыс. руб. «Племяннице понравилось, что отряды небольшие, что кормят хорошо, что воспитательница уже знакомая, любимая, постоянно придумывает что-то новое. Далековато, конечно, от Новокузнецка, но ребёнок уже подрос, есть опыт „лагерной жизни“, место знакомое, плюс она всегда на связи по телефону», — говорит Елена Гордон.

Практически все кружки и секции вывозят своих воспитанников на отдых за город. Этот вид психологически более комфортен и для детей, и для родителей: у первых нет проблем с адаптацией, т. к. знакомый коллектив и воспитатель или тренер, вторые передают любимое чадо в знакомые руки. Стоят такие «сборы» от 15 до 25 тыс. руб., если проходят на базе санатория или лагеря. Если это походный вариант в палатке, то выходит на порядок дешевле.

На деревню к бабушке

Большинство родителей голосуют обеими руками за проверенный многими поколениями вид отдыха — за городом с бабушкой. Надежда Кузьмина рассказывает, что пару лет назад вынуждена была купить дачу за городом, чтобы детей туда вывозить. Разумеется, большую часть времени ребятня проводит там с бабушкой. Жительница Междуреченска Ирина Соловьёва сетует: «Если бы у меня была бабушка, живущая в деревне, я бы с большим удовольствием отправила туда детей на всё лето — и воздух чистый, и есть чем заняться. Конечно, отдала бы туда современные гаджеты — без них никуда». А новокузнечанка Наталья Прокопьева рассказывает, что удалось объединить два вида отдыха: «У нас дача в деревне в Новосибирской области. Дедушка уехал туда с внучкой и договорился, что полдня та будет ходить с местными ребятишками в школьный лагерь. Я спокойна: дочь и делом занята, и с родным человеком живёт».

Статистических данных о том, сколько юных кузбассовцев проводит лето у бабушек, конечно, нет. По-прежнему считается, что это наименее затратный, более безопасный и комфортный вид отдыха, поэтому наверняка он является негласным лидером.