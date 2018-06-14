День отца в Дарвиновском музее

16 июня с 10:30 до 16.00 в Дарвиновском музее пройдет День отца. В программе: 11:30 — 13:00 — игра «Папа-старты». Нужно будет вспоминать, угадывать объекты по запаху и определять на ощупь содержимое «Чёрного ящика». Награда — призы от Дарвиновского музея и компании «Фантазёр».

На бесплатном мастер-классе «Мой папа самый лучший» дети нарисуют папин портрет, используя графический планшет, а потом перенесут изображение на значок и вручат папам.

Мастер-класс «Школа древней письменности» отправит во времена, когда гаджетов еще не изобрели, а в ходу были восковые таблички и береста. Дети составят поздравление папам из букв старинного русского алфавита. Служба озеленения «Мастерславля» расскажет детям, как правильно собирать цветочные букеты и создавать необычные клумбы в виде ярких резиновых сапожков.

На мастер-классе «Автодром» каждый желающий научится управлять гироскутером и узнает принципы его работы.

Изобретательская лаборатория «Бионик-Лаб» — кузница юных «кулибиных» — предоставит для праздника свои лучшие головоломки. На крыше музея можно отдохнуть и провести время так, как проводила его советская детвора. Папы вспомнят свое детство и вместе с детьми смогут поиграть в подвижные и настольные «Ретроигры»: классики, резиночку, дартс и домино.