В Башкирии приняли закон, направленный на контроль за детьми и подростками

В Башкирии приняли закон расширивший перечень задач комиссий по делам несовершеннолетних. Теперь они будут заниматься выявлением и пресечением противоправных действий среди детей и подростков, а также случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толккачева, если своевременно вести с детьми правильную психологическую работу и ограждать от негативного воздействия деструктивных групп в социальных сетях, то они никогда не станут преступниками.