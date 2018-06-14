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В Башкирии приняли закон, направленный на контроль за детьми и подростками
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В Башкирии приняли закон, направленный на контроль за детьми и подростками 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии приняли закон расширивший перечень задач комиссий по делам несовершеннолетних. Теперь они будут заниматься выявлением и пресечением противоправных действий среди детей и подростков, а также случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.
По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толккачева, если своевременно вести с детьми правильную психологическую работу и ограждать от негативного воздействия деструктивных групп в социальных сетях, то они никогда не станут преступниками.
«Трагедия в одной их стерлитамакских школ нынешней весной, регулярные сигналы о противоправных действия школьников в других регионах наглядно демонстрируют, что профилактическая работа в этой сфере жизненно необходима», — сказал Константин Толкачёв.
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