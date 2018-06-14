Археологический практикум в Музее археологии Москвы

Все лето, ежедневно, кроме понедельника, Музей археологии Москвы проводит для детей и родителей занятия, посвященные археологии. В специально оборудованной зоне можно ненадолго стать археологом, поучаствовать в раскопках, подержать в руках старинные предметы и распределить находки по векам.

Познавательные программы рассчитаны на детей и взрослых. Дети от 5 до 8 лет допускаются на занятия только с родителями.

Продолжительность: 50 минут. Стоимость: экскурсионный билет на одного человека — 450 рублей (полный); льготные и семейные билеты не предусмотрены.

Предварительная запись не нужна.

Занятия проходят каждый день (кроме понедельника) в 12:30, 14:00 и 16:30.

Редакция CHIPS journal рекомендует перед посещением детских мест и мероприятий уточнять по телефону часы работы, расписание и стоимость.