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Археологический практикум в Музее археологии Москвы
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Археологический практикум в Музее археологии Москвы 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
Все лето, ежедневно, кроме понедельника, Музей археологии Москвы проводит для детей и родителей занятия, посвященные археологии. В специально оборудованной зоне можно ненадолго стать археологом, поучаствовать в раскопках, подержать в руках старинные предметы и распределить находки по векам.
Познавательные программы рассчитаны на детей и взрослых. Дети от 5 до 8 лет допускаются на занятия только с родителями.
Продолжительность: 50 минут. Стоимость: экскурсионный билет на одного человека — 450 рублей (полный); льготные и семейные билеты не предусмотрены.
Предварительная запись не нужна.
Занятия проходят каждый день (кроме понедельника) в 12:30, 14:00 и 16:30.
Редакция CHIPS journal рекомендует перед посещением детских мест и мероприятий уточнять по телефону часы работы, расписание и стоимость.
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