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В Башкирии расширили задачи комиссий по делам несовершеннолетних после ЧП в школе
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В Башкирии расширили задачи комиссий по делам несовершеннолетних после ЧП в школе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
УФА, 14 июня. /ТАСС/. Закон о расширении полномочий комиссии по делам несовершеннолетних, инициированный после нападения подростка на школьников в Стерлитамаке, вступил в силу в Башкирии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Госсобрания республики.
18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 Стерлитамака порезал ножом руку одной из одноклассниц, нанес ножевое ранение учителю, а затем разлил горючее вещество и поджег класс. Были госпитализированы сам нападавший, две ученицы и учительница. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, он арестован. Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
"Вступил в силу закон, расширивший перечень задач, стоящих перед данными органами. В соответствии с принятым законом, комиссии по делам несовершеннолетних дополнительно будут заниматься выявлением и пресечением противоправных действий среди детей и подростков, а также случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям", — говорится в сообщении.
По словам спикера регионального парламента Константина Толкачева, трагедия в одной их стерлитамакских школ в апреле и похожие случаи в регионах «наглядно демонстрируют, что профилактическая работа в этой сфере жизненно необходима». «Психика человека в подростковый период крайне неустойчива, он переживает внутренний кризис, и чтобы внутренние переживания не вылились в агрессию к окружающим или суицид, необходима психологическая поддержка со стороны взрослых. Для своевременного оказания такой поддержки и был принят данный закон», — пояснил Толкачев.
Инцидент в Стерлитамаке стал восьмым подобным случаем за этот год в России. При этом подросток, устроивший нападение в Башкирии, размещал на своей странице в социальной сети видеоролики, посвященные расправе 1999 года в американской школе — тогда двое подростков устроили кровавую бойню в средней школе «Колумбайн» в штате Колорадо, в результате чего 13 человек погибли, более 20 были ранены, виновные покончили с собой.
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