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Беби-спектакль «Я делаю мир»
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Беби-спектакль «Я делаю мир» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Спектакль «Я делаю мир» подойдет детям от 1,5 до 4 лет. Дети и родители располагаются на цветных пуфиках и подушках внутри просторного голубого шатра, и буквально в метре от них потихоньку начинает зарождаться Земля, а потом и цивилизация.
Двое молодых актеров шаг за шагом выстраивают яркий бумажный мир, попутно расширяя детский словарный запас: «Айсберги», «Юрта», «Эскимос». Простые запоминающиеся образы и необычные звуки самых разных музыкальных инструментов держат внимание детей и взрослых, готовых в любой момент помочь ребёнку в расшифровке происходящего.
Вторая часть представления — игровой мастер-класс по созданию собственной бумажной истории. Дети научатся делать из листа бумаги птиц и подзорные трубы, дома и облака. Играя после красивого спектакля в новую игру с мамой и папой, ребенок ощутит, что театр, в сущности, очень даже приятное место.
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