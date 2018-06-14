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В префектуре округа обсудили вопросы летнего отдыха детей и подростков
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В префектуре округа обсудили вопросы летнего отдыха детей и подростков 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В префектуре Зеленоградского округа состоялась встреча руководства города с населением по теме: «Об организации отдыха и занятости детей и подростков в летний период 2018 года в Зеленоградском административном округе города Москвы». Встречу провели и.о. префекта округа Алексей Михальченков и заместитель префекта Александр Чеботарев.
В мероприятии приняли участие заместители префекта, главы и заместители глав управ районов Зеленограда, руководители и представители ведомств, учреждений и организаций, досуговых, социальных и образовательных учреждений, депутаты муниципальных округов, общественные советники, активные жители округа.
Открывая встречу, Алексей Михальченков отметил: «Москва не только сохраняет, но и приумножает объем работы в области социальной поддержки населения, досуга и отдыха горожан. Эта работа, в первую очередь, направлена на социально незащищенные категории населения».
В своем выступлении начальник Управления развития социальной сферы префектуры округа Владимир Колесников напомнил, что Москва — лидирующий регион по организации отдыха детей и подростков. Столичная система летнего отдыха и досуга детей базируется на московском стандарте летнего отдыха. Одной из основополагающих программ этого направления является «Московская смена».
— В Зеленограде 1220 детей будут участниками программы, что на 20% больше, чем в прошлом году, — отметил Владимир Колесников.
Программы летнего отдыха в городе организуют и другие учреждения: районные досуговые и спортивные центры, библиотеки, культурные центры. А для подростков старше 14 лет имеется возможность временного трудоустройства на предприятиях ЖКХ округа.
В завершении встречи Алексей Михальченков и Александр Чеботарев ответили на вопросы жителей.
В мероприятии приняли участие около 300 человек.
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