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В Армянске полицейские в короткие сроки нашли пропавшего мальчика
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В Армянске полицейские в короткие сроки нашли пропавшего мальчика 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 48 минут назад
13 июня т.г. в 00:10 в дежурную часть отделения МВД России по г. Армянску обратилась 56-летняя местная жительница с просьбой о помощи в поиске ее 6-летнего внука.
Со слов женщины, ребенок ушел вечером гулять на детскую площадку, расположенную возле дома, и пропал.
Самостоятельные поиски родных никакого результата не дали.
Немедленно по тревоге был поднят весь личный состав отделения полиции. Полицейские осматривали все возможные места нахождения мальчика, в том числе детские площадки, подъезды, чердаки, скверы, опрашивали соседей.
В результате спустя короткое время ребенок был найден.
Все это время мальчик находился в одном из соседних домов у приятеля. За играми и мультиками дети совсем забыли про время.
К счастью, за время нахождения без опеки взрослых никаких противоправных деяний в отношении малолетнего совершено не было.
С родителями мальчика и с ребенком полицейскими проведена профилактическая беседа.
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