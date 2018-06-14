В Армянске полицейские в короткие сроки нашли пропавшего мальчика

13 июня т.г. в 00:10 в дежурную часть отделения МВД России по г. Армянску обратилась 56-летняя местная жительница с просьбой о помощи в поиске ее 6-летнего внука.

Со слов женщины, ребенок ушел вечером гулять на детскую площадку, расположенную возле дома, и пропал.

Самостоятельные поиски родных никакого результата не дали.

Немедленно по тревоге был поднят весь личный состав отделения полиции. Полицейские осматривали все возможные места нахождения мальчика, в том числе детские площадки, подъезды, чердаки, скверы, опрашивали соседей.

В результате спустя короткое время ребенок был найден.

Все это время мальчик находился в одном из соседних домов у приятеля. За играми и мультиками дети совсем забыли про время.

К счастью, за время нахождения без опеки взрослых никаких противоправных деяний в отношении малолетнего совершено не было.

С родителями мальчика и с ребенком полицейскими проведена профилактическая беседа.