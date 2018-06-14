В Астраханской области сотрудники ГИБДД вместе с аниматорами организовали детский праздник

В Ахтубинске сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в организации настоящего детского праздника. В городской парк пригласили школьников и их родителей.

Полицейские и аниматоры подготовили для ребят познавательно-развлекательную программу. Вместе с героями мультфильмов инспекторы провели игру, в ходе которой детям нужно было решать различные задачи на знание ПДД. Особо внимание было уделено обязанностям пешеходов.

Не забыли и о взрослых — их полицейские призвали не забывать об использовании удерживающих устройств при перевозке ребёнка в салоне автомобиля. В завершение мероприятия юным ахтубинцам пожелали весёлых и безопасных каникул.