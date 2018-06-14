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В Астраханской области сотрудники ГИБДД вместе с аниматорами организовали детский праздник
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В Астраханской области сотрудники ГИБДД вместе с аниматорами организовали детский праздник 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 47 минут назад
В Ахтубинске сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в организации настоящего детского праздника. В городской парк пригласили школьников и их родителей.
Полицейские и аниматоры подготовили для ребят познавательно-развлекательную программу. Вместе с героями мультфильмов инспекторы провели игру, в ходе которой детям нужно было решать различные задачи на знание ПДД. Особо внимание было уделено обязанностям пешеходов.
Не забыли и о взрослых — их полицейские призвали не забывать об использовании удерживающих устройств при перевозке ребёнка в салоне автомобиля. В завершение мероприятия юным ахтубинцам пожелали весёлых и безопасных каникул.
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