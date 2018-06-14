«Карабашмедь» подарила спортивный праздник дошкольникам

Специальную конкурсную программу для детей подготовила и провела воспитатель по физической культуре ДОУ №10 Надежда Иванова . Выполнять упражнения маленьким спортсменам помогал первый заместитель генерального директора ЗАО «Карабашмедь» Александр Юшков . Начались состязания с разминки, а затем команды сразились в забавных конкурсах.

"Эти «Веселые старты» стали для нас настоящей экскурсией в мир современного карабашского спорта. Ребята узнали, как здорово соревноваться в красивом и комфортном зале. Думаю, что это самый лучший способ научить их любить спорт и физическую культуру", — отметила заведующая детским садом №1 Елена Воробьева

За детей активно болели родители и воспитатели. Многие из них впервые побывали в СК «Металлург» и были впечатлены его высоким уровнем, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Все три команды дошкольников достойно справились с конкурсными заданиями. Каждый маленький спортсмен получил подарок от ЗАО «Карабашмедь» и Русской медной компании.