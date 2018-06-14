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«Карабашмедь» подарила спортивный праздник дошкольникам
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«Карабашмедь» подарила спортивный праздник дошкольникам 

Уралинформбюро 40 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В честь Дня защиты детей ЗАО «Карабашмедь» (входит в Группу "Русская медная компания") организовало спортивный праздник для дошколят. «Веселые старты» собрали в спорткомплексе «Металлург» команды воспитанников детских садов №№1, 9 и 10.
Специальную конкурсную программу для детей подготовила и провела воспитатель по физической культуре ДОУ №10 Надежда Иванова. Выполнять упражнения маленьким спортсменам помогал первый заместитель генерального директора ЗАО «Карабашмедь» Александр Юшков. Начались состязания с разминки, а затем команды сразились в забавных конкурсах.
"Эти «Веселые старты» стали для нас настоящей экскурсией в мир современного карабашского спорта. Ребята узнали, как здорово соревноваться в красивом и комфортном зале. Думаю, что это самый лучший способ научить их любить спорт и физическую культуру", — отметила заведующая детским садом №1 Елена Воробьева.
За детей активно болели родители и воспитатели. Многие из них впервые побывали в СК «Металлург» и были впечатлены его высоким уровнем, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
Все три команды дошкольников достойно справились с конкурсными заданиями. Каждый маленький спортсмен получил подарок от ЗАО «Карабашмедь» и Русской медной компании.
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