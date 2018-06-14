В Балакове подросток отравился алкоголем

В Балакове Саратовской области 12 июня подросток отравился спиртным.

Как сообщили в прокуратуре области, в настоящий момент проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

В надзорном ведомстве отметили, что в праздничный день, 12 июня, в одну из балаковских больниц привезли 15-летнего ребенка с алкогольным отравлением.

Мальчику оказывается необходимая помощь, а правоохранители выясняют, где купил ребенок спиртное, в каких условиях он живет, выполняют ли взрослые родительские обязанности. Виновные будут наказаны.