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В «Дубках» прошли соревнования для юных огнеборцев
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В «Дубках» прошли соревнования для юных огнеборцев 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Старт соревнованиям юных огнеборцев в лагере «Заря» дал Глава города Евгений Арапов. Он лично принял доклад каждой из дружин, представляющих детские лагеря, и напомнил участникам: в подобных соревнованиях по определению не может быть проигравших!
Вместе с ним открыли соревнования генеральный директор Оренбургского филиала «Газпромтранс» Андрей Бахарев, председатель комитета по социальной политике городского Совета, руководитель рабочей группы по организации летнего отдыха детей в каникулярное время Елена Иванова и её коллега, депутат городского Совета Елена Афанасова.
— Сегодня соревнования отмечают мини-юбилей: проводятся уже в пятый раз! Пусть победит дружба! — обратилась к участникам Елена Афанасова.
В рамках состязаний по пожарной безопасности ребята соревновались в умении правильно и своевременно оказывать первую помощь, ориентироваться в условиях задымления, пользоваться огнетушителем — у каждого была даже возможность одеть боевую одежду пожарного.
Также ребята смогли изучить пожарную машину и увидеть, как правильно разворачивать пожарный рукав.
— Очень важно, что в рамках своего летнего отдыха ребята занимаются важным и нужным делом: обучение через игру — это самый эффективный способ научиться новому. Здесь задействованы все органы чувств, задействована моторика, — отметила депутат Елена Иванова.
Цель мероприятия –профилактика пожароопасных ситуаций и формирование у детей умений правильного поведения в случае чрезвычайной ситуации. А элемент соревнований добавил участникам азарта.
— Мы с ребятами из лагеря «Березки» готовились к этим соревнованиям с начала смены — с 1 июня, — рассказала старший вожатый лагеря Эльвира. — Времени для подготовки было достаточно, и мы твердо намерены стать лучшими!
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