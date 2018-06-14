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В Амурской области сотрудники ГИБДД устроили для ребят путешествие в страну дорожных знаков
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В Амурской области сотрудники ГИБДД устроили для ребят путешествие в страну дорожных знаков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
У школьников начались долгожданные летние каникулы, а в образовательных организациях начали свою работу пришкольные лагеря. Чтобы летний отдых был безопасным, детям необходимо всегда помнить о правилах безопасного поведения на дороге.
Инспекторы ГИБДД ОМВД России по Магдагачинскому району посетили ребят из пришкольного лагеря школы села Дактуй, и напомнили, как надо себя вести на дороге. Вместе с педагогами полицейские провели для детей интересное и познавательное мероприятие «Мудрый пешеход». В ходе обширной конкурсной программы школьники выполняли различные задания, посвященные безопасности дорожного движения. Ребята вспомнили значения дорожных знаков, повторили, какие требования безопасности должны соблюдать пешеходы и велосипедисты.
Полученные знания ребята закрепили в ходе квест-игры, разделившись на две команды «Одуванчики» и «Адреналин». Им было предложено пройти различные станции: «Собери дорожный знак», «Реши ребус», «Автомульти» и другие.
За прохождением этапов соревнования следили сотрудники ГИБДД, которые помогали детям найти правильные решения при выполнении заданий.
Мероприятие прошло с азартом и интересом, но главное — ребята в легкой игровой форме еще раз повторили правила безопасного поведения на дороге.
В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили юным знатокам ПДД сладкие призы.
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