Детские лагеря предлагают оценивать по качеству предоставляемых услуг

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предлагает взять на госконтроль систему конкурсного подбора участников аукционов по госзакупкам в сфере детского отдыха. Такая мера, по мнению сенатора, должна стать барьером для недобросовестных организаций.

Согласно действующему законодательству, федеральные и муниципальные учреждения обязаны проводить тендеры по закону о госзакупках. Вступившие в силу в январе 2017 года поправки в 44-ФЗ существенно расширяют перечень товаров и услуг, подлежащих нормированию. Из-за этого главным критерием на торгах становится низкая стоимость лота. В результате, добросовестные участники снимают свои заявки с аукциона, а конкурс выигрывают турфирмы-посредники. Купленные по дешёвке путёвки они потом перепродают на рынке. Для того, чтобы прекратить эту практику, необходимо, чтобы ключевыми показателями на конкурсе являлись критерии качества, считает сенатор Кутепов. В письме на имя министра просвещения Ольги Васильевой (есть в распоряжении «Парламентской газеты») он предлагает на федеральном уровне разработать антидемпинговые меры.

До вступления в силу поправок в 44-ФЗ в Санкт-Петербурге, приводит пример сенатор, существовал механизм конкурсного отбора участников торгов. На этапе подготовки к торгам конкурсная комиссия оценивала не только цену, но и имиджевые показатели потенциальных участников, такие как история организации, квалификация сотрудников, уникальные оздоровительные и образовательные программы, адресный подход к отдыхающим, отзывы детей и их родителей и так далее. Комиссия могла направить запросы в МЧС и другие структуры, чтобы убедиться, что безопасность отдыхающих будет обеспечена на должном уровне. При необходимости члены комиссии могли сами выехать в лагерь, чтобы убедиться, что описанные в заявке условия организации отдыха соответствуют действительности.

Однако в 2017 году ФАС по Санкт-Петербурга призвал этот порядок не соответствующим требованиям 44-ФЗ. Проводимая в строгом соответствии с вступившими поправками процедура исходит из критериев стоимости, а не качества оказываемых услуг, обращает внимание Андрей Кутепов. В результате, констатирует он, исчез адресный подход при оказании услуг в детских лагерях. А большинство заявок на конкурс подают туристические фирмы-посредники. Нередко они снижают минимальную цену одной путёвки (в 2018 году в Санкт-Петербурге она равняется 27 195 рублям) в несколько раз, а потом перепродают их другим организациям. Такая же ситуация, утверждает сенатор, складывается и во многих других регионах.

Чтобы остановить эту порочную практику необходимо на федеральном уровне создать систему подбора участников торгов по госзакупкам в сфере детского отдыха. Помимо министра просвещения, свои предложения сенатор Кутепов также направил председателю правительства Дмитрию Медведеву, вице-премьеру по социальным вопросам Татьяне Голиковой, министру финансов Антону Силуанову, уполномоченному при Президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой и руководителям других министерств и ведомств.