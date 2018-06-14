Кутепов предложил оценивать детские лагеря по качеству предоставляемых услуг

Председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предлагает взять на госконтроль систему конкурсного подбора участников аукционов по госзакупкам в сфере детского отдыха. Такая мера, по мнению сенатора, должна стать барьером для недобросовестных организаций.

Согласно действующему законодательству, федеральные и муниципальные учреждения обязаны проводить тендеры по закону о госзакупках. Вступивший в силу в 2014 году 44-ФЗ существенно расширяет перечень товаров и услуг, подлежащих нормированию. Из-за этого главным критерием на торгах становится низкая стоимость лота. В результате добросовестные участники снимают свои заявки с аукциона, а конкурс выигрывают турфирмы-посредники. Купленные по дешевке путёвки они потом перепродают или, снизив цены в несколько раз, экономят на самом необходимом: питании и безопасности детей.

Для того, чтобы прекратить эту практику, необходимо, чтобы ключевыми показателями на конкурсе являлись критерии качества, считает сенатор Кутепов. В письме на имя министра просвещения РФ Ольги Васильевой (есть в распоряжении « Парламентской газеты ») он предлагает на федеральном уровне разработать антидемпинговые меры.

До вступления в силу поправок в 44-ФЗ в Санкт-Петербурге, приводит пример сенатор, существовал механизм конкурсного отбора участников торгов. На этапе подготовки к торгам конкурсная комиссия оценивала не только цену, но и имиджевые показатели потенциальных участников, такие как история организации, квалификация сотрудников, уникальные оздоровительные и образовательные программы, адресный подход к отдыхающим, отзывы детей и их родителей и так далее. Комиссия могла направить запросы в МЧС и другие структуры, чтобы убедиться, что безопасность отдыхающих будет обеспечена на должном уровне. При необходимости члены комиссии могли сами выехать в лагерь, чтобы убедиться, что описанные в заявке условия организации отдыха соответствуют действительности. Однако в 2017 году ФАС по Санкт-Петербургу признала этот порядок не соответствующим требованиям 44-ФЗ.

Проводимая в строгом соответствии с законом о госзакупках процедура исходит из критериев стоимости, а не качества оказываемых услуг, обращает внимание Андрей Кутепов. В результате, констатирует он, исчез адресный подход при оказании услуг в детских лагерях, большинство заявок на конкурс подают туристические фирмы-посредники. Такая же ситуация, утверждает председатель комитета, складывается и во многих других регионах.