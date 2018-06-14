Российский сенатор предложил расширить возрастные рамки для сирот, отдыхающих в детских лагерях 

Член Совета Федерации Андрей Кутепов заявил о необходимости расширить возрастные рамки для отдыхающих в оздоровительных лагерях. Льготы касаются детей‐сирот, а также лиц, оставшихся без родительской опеки, сообщила «Парламентская газета».
«В настоящее время организациям, обеспечивающим отдых указанных категорий детей, предписано принимать в загородные лагеря только детей в возрасте от семи до 17 лет. Но, в центрах содействия семейному воспитанию находятся и дети дошкольного возраста, и дети старше 18 лет», — заявил Андрей Кутепов.
Сенатор обратился с официальным письмом к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой расширить возрастные ограничения для детей и подростков, чтобы они смогли отдыхать в оздоровительных лагерях на законных основаниях. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева отреагировала на заявление Петра Порошенко об украинском флаге над Севастополем и напомнила ему историю города.