Российский сенатор предложил расширить возрастные рамки для сирот, отдыхающих в детских лагерях

«В настоящее время организациям, обеспечивающим отдых указанных категорий детей, предписано принимать в загородные лагеря только детей в возрасте от семи до 17 лет. Но, в центрах содействия семейному воспитанию находятся и дети дошкольного возраста, и дети старше 18 лет», — заявил Андрей Кутепов.

Сенатор обратился с официальным письмом к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой расширить возрастные ограничения для детей и подростков, чтобы они смогли отдыхать в оздоровительных лагерях на законных основаниях. Об этом сообщил сайт «Русская планета».