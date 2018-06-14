Ещё
Полиция просит родителей сообщать о недостатках в детских лагерях
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Полиция просит родителей сообщать о недостатках в детских лагерях 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Главное Управление МВД России по Москве просит родителей проявить бдительность и незамедлительно информировать органы внутренних дел об имеющихся недостатках в организации работы детских оздоровительных учреждений в период летней кампании.
В случае возникновения конфликтных ситуаций, в связи с неудовлетворительной работой детских лагерей и оздоровительных учреждений на территории региона, необходимо сообщить об этом в органы внутренних дел, рассказали в пресс-группе УВД по Зеленограду.
Для доведения информации в Главном управлении МВД России по Москве круглосуточно функционирует единый телефон доверия: 8 (495) 694-92-29. По каждому сообщению, поступившему от граждан, будет организована и проведена проверка, а так же приняты необходимые меры реагирования.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
В префектуре округа обсудили вопросы летнего отдыха детей и подростков На встрече с зеленоградцами обсудят летний отдых и трудоустройство детей и подростков В УВД Зеленограда подведены итоги конкурса детского творчества
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
Названа причина смерти Говорухина
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
Наряд телеведущей сорвал прямую трансляцию
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
05:30
Эти знаменитости решились на суицид
Кино
11:22
Как триллеры выглядят без спецэффектов
Кино
10:38
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Кино
11:21
Неформатные красотки Голливуда
Кино
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение