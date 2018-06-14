На заведующую челябинским детсадом завели дело после ухода четырёхлетней девочки

Прокуратура потребовала от заведующей детским садом № 100 в жилом комплексе «Александровский» наказать сотрудников, недоглядевших за четырёхлетней воспитанницей. В отношении руководителя дошкольного учреждения возбудили административное дело.

— 6 июня девочка самостоятельно покинула территорию детского сада без сопровождения законных представителей и длительное время находилась на улицах города, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева . — По результатам проверки районная прокуратура внесла заведующей МАДОУ «Детский сад № 100 Челябинска» представление с требованием привлечь виновных к ответственности.

В отношении руководителя детсада возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод), оно направлено в мировой суд. Женщине грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

Об ушедшей 6 июня из детского сада воспитаннице рассказали жители ЖК «Александровский». С их слов, в садике хватились ребёнка, лишь когда за ней пришла мама. Не увидев ребёнка в группе, женщина вызвала полицию. Второй звонок в это же время поступил от неравнодушных прохожих, которые обнаружили перепуганного ребёнка у проезжей части на Бейвеля и пошли вместе с ней искать её дом. Заведующая детским садом № 100 Наталья Дмитриева рассказала, что воспитатель группы, из которой ушла малышка, хватилась её спустя семь минут после пропажи. Поиски ребёнка начали до того, как за ней пришла мама.

На Южном Урале нередко происходят побеги дошколят. В феврале в Магнитогорске на 10 тысяч рублей оштрафовали заведующую детсадом, из которого в ноябре прошлого года ушёл полуторагодовалый ребёнок. В августе 2016 года в Металлургическом районе Челябинска двухлетний мальчик ушёл из детсада во время прогулки. На улице его увидели прохожие и сообщили в полицию. За месяц до этого, в июле 2016-го, из детсада № 395 в Калининском районе Челябинска ушли мальчик и девочка. Два часа они гуляли по городу и прошли за это время три остановки — от Ворошилова до гостиницы «Виктория», где находились аттракционы. В марте 2015 года в детсаду № 5 «Тополёк» в Катав-Ивановске во время прогулки двухлетний малыш ушёл за территорию учреждения. Ребёнка также нашёл случайный прохожий.